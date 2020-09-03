Huawei P40 lite, kullanıcılarına 4 farklı avantaj sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei P40 lite, cep telefonuyla günlük işleri kesintisiz yapmak, oyun oynamak ve mükemmel fotoğraflar çekmek için süper şarj teknolojisi ile destekleniyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, yüksek performans, gün boyu dayanan pil, müthiş kamera performansı, çarpıcı tasarım ve uygun fiyat gibi özelliklerin hepsini bir arada sunabilen modeller akıllı telefon kullanıcılarının en büyük tercihi oluyor.

P40 lite, 6,4 inç Huawei FullView ekranı ile sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını da destekliyor.

Huawei P40 lite'nin arka tarafı, koruyucu katmandaki metalik vurgularla kaplanan çarpıcı renklere sahip bulunuyor. Dört tarafı kavisli olan kompakt cihaz rahat bir tutuş özelliği de sunuyor. Akıllı telefon, daha yüksek başarı oranıyla daha hızlı kilitlenen yenilikçi, güç tuşuna monte edilmiş bir parmak izi sensörüne de sahip.





- 48MP yapay zekalı dörtlü kamera







Huawei P40 lite, 48MP ana kamerasının yanı sıra 8MP ultra geniş açı objektifi ile kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için ideal özellikler taşıyor. 2MP makro lens ise 4 santimetre mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca, daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka ile çalışan bir 2MP Bokeh lens içeriyor.

Huawei P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu’nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan harika gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.







- Huawei 40W süper şarj teknolojisi





Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W Huawei "SuperCharge" çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon, sadece 30 dakikada sıfırdan yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor. Kullanıcılar, telefonu gece şarja koymayı unutsa bile sabah kalkıp evden çıkana kadar yine tüm gün yetecek kadar şarjı elde edebiliyor.







- Huawei Kirin 810 işlemci





Akıllı telefon yongaları için üretim süreci, performansı ve güç tüketimini doğrudan etkiliyor. Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. Bu da telefonun daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor. Telefon ayrıca, sahip olduğu özel işlemci sistemi ile birlikte kullanıcılarına sorunsuz bir oyun deneyimi de sunuyor.



Huawei P40 lite, gece siyahı, sakura pembesi ve tutku yeşili renk seçenekleriyle 7 Eylül'e kadar 3 bin 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Huawei Mağaza uygulaması üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, aynı zamanda 100 ve 200 TL indirim kuponlarını da kullanabiliyor.



















