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HUAWEI P30 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

28 Mart 2019 Perşembe 16:26
HUAWEI P30 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, P30 serisinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei P30 Pro, Türkiye'de 6GB RAM-128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM-256GB depolama kapasitesi olmak üzere iki versiyon olarak tüketiciyle buluşuyor.

P30 Pro, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 6 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile teknoloji hayranlarının beğenisine sunuluyor.

P30 Pro'nun 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise perakende ve online satış noktalarında 7 bin 999 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışta olacak.

P30; 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 5 bin 699 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile mağazalarda yerini alacak.

Tüketiciler ayrıca, P30 serisini İstanbul’da 6 Nisan'da saat 12.00'de açılacak İstinye Park Huawei deneyim mağazası ve şubatta açılan İzmir MaviBahçe Huawei deneyim mağazasında da deneyimleyerek satın alınabilecek.

Her iki telefon da breathing crystal, aurora ve black renk seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:26
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