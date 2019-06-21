0553 313 94 23

Huawei P30 lite gücünü tasarımından alıyor

Modayı takip eden kullanıcılar için tasarlanan Huawei P30 lite, trendleri takip eden kullanıcılara hitap ediyor

21 Haziran 2019 Cuma 14:17
Huawei P30 lite gücünü tasarımından alıyor

İSTANBUL (AA) - Modayı takip eden kullanıcılar için tasarlanan Huawei P30 lite, trendleri takip eden tüketicilerin istediği özellikleri barındırıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, gelişmiş yapay zeka teknolojisi, tasarımı ve performansı ile Huawei P30 lite aynı seriyi paylaşan diğer ürünlere paralel olarak, tasarımsal farklılığı ve renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.Huawei amiral gemisi cihaz serilerinden olan P serisi telefonlar, yeni mobil teknolojilerin dışında tasarımın ön plana çıkarıldığı modeller olarak öne çıkıyor.


- Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor


P30 lite, sahip olduğu tasarımdan sensör bileşenlerine, yapay zekalı işlemcisinden ve akıllı kamera teknolojisine kadar her yönüyle yeniliğin adresi konumunda. Huawei P30 lite, fotoğraf, estetik ve akıllı teknolojilerde Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor. Diğer P serisi modeller gibi, HUAWEI P30 lite da mobil fotoğrafçılık ustası. Yapay zeka destekli 48 MP + 8MP Ultra Geniş Açı Kamera ile mobil fotoğrafçılığa daha fazla imkan sunan P30 lite, Kirin 710 ve 128GB depolama ile kullanıcılar için daha akıllı bir performans da sunuyor.

Huawei P30 lite, yüzde 84,1 ekran vücut oranı (yüzde 90 ekran çözünürlüğü) sağlayan çentiği ile 6.15 inç ekrana sahip. FullView ekran deneyimini sunmak için tescilli ve patentli bir kulaklık hoparlör tasarımı ve üç renkli gizli gösterge sensörü kullanıyor. Modelde üç renkli pil seviyesi göstergesi hoparlöre yerleştirilerek minimalist bir tasarım oluşturuldu. Yakınlık / ortam ışık sensörünün orta çerçevenin en üstüne yerleştirilen modelde, cepheye simetrik görünüm sağlamak için sensör siyah bir kaplama ile gizlendi.

Huawei P30 lite'nin siyah, kristal beyazı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği mevcut. Renk şeması ve canlı renkli film, dinamik ve fütüristik bir görünüm oluşturmak için bu modelde birleştiriliyor. Yeni kaplama teknolojisiyle, canlı renkler cihazın arkasında parlıyor. İki film içeren kaplamalardan ilki, üzerine lazerle işlem görmüş bir filmin tabaka halinde bırakıldığı bir gradyan kaplamasıyla boyanıyor. Işığı yansıtan ve dağıtan ince dokulara sahip üst katman, özellikle güneş ışığı altında cihaza parlaklık kazandırıyor.

İnsanlar en sevdikleri şarkılarla zil seslerini kişiselleştirmeyi tercih ediyorlar ancak bazıları bunun yerine videoları kullanmadan yana. Huawei P30 lite video zil seslerini doğal olarak destekleyerek kullanıcılar telefon görüşmelerini cevaplaması için eğlenceli bir seçenek sunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:17
  1. Huawei
  2. P30 lite

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MediaMarkt Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’deki mağazasını 22 Haziran’da açıyor
    1. MediaMarkt Diyarbakır Ceylan Karavil..
    2. Ortodontide tedavi süresi kısalıyor
    3. İstanbul seçmeni Antalya’dan ayrılıyor
    4. Antalya yetimine sahip çıkıyor
    5. Sporun kalbi Tepebaşı’nda atacak
    6. Eskişehirspor’un gençlerine talep çok
    7. Bundesbank Başkanı'ndan “stabil coin”..
    8. Yaralı Mısır akbabası tedavisini..
    9. Çay kıyısında, ‘Ya taşarsa’ nöbeti
    10. Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir’de..
    11. Aşırı yağışlar Kızılırmak’ın rengini..
    12. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    13. Alternatif yem bitkileri 100 bin..
    14. Eğitimcilere körfez gezisi
    15. Tavşanlı Futbol Festivali’ne ev..
    16. CHP’ye oy toplamak için kamp..
    17. Huawei P30 lite gücünü tasarımından..
    18. Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir..
    19. CHP'den otobüsten kaçırılan kadınla..
    20. Tanzanya Büyükelçisi, Vali..
    21. Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda..
    22. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat..
    23. Dansçılar yarışacak, seyirciler..
    24. Derya Nur Karaduman yarı finalde
    25. Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp..
    26. Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3..
    27. Anlaşma sağlandı! Konyaspor'dan Alper..
    28. İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın..
    29. "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin..
    30. Keles Ziraat Odası ceviz ve badem..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!