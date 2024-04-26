Huawei Nova'nın Türkiye turu başlıyor, hayranlarına müjde: İki üyesi Türkiye'ye geldi! 'Haberim yoktu' demeyin

Resmi satış kanalından sipariş edilebilir hale getirilen telefonlardan Huawei nova 12s için 22.999 TL, nova 12 SE içinse 19.999 TL verilmesi gerekiyor.

Şık tasarımlara sahip olan telefonlardan nova 12S gücünü Snapdragon 778G 4G işlemciden alıyor. 6,7-inç boyutundaki OLED ekranında 120 Hz yenileme hızı sunan telefonun önünde, tam 60 megapiksellik bir ultra geniş açı portre kamerasına yer veriliyor.

Telefonun arkasında ise 50 megapiksel ultra görüş kamerası ile 8 megapiksellik ultra geniş açı kameralar bir araya getiriliyor. 4.500 mAh pil taşıyan akıllı telefon, 168 gramlık bir ağırlığa sahip. nova 12E modeli ise gücünü Snapdragon 680 işlemciden alıyor. 6,67-inç boyutundaki OLED ekranında 90 Hz yenileme hızı sunan telefonun önünde, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor. Telefonun arkasında ise 108 megapiksellik geniş açı + 8 megapiksellik ultra geniş açı + 2 megapiksellik makro kameraları bir araya getiriliyor. log'a göre: 4.500 mAh pil getiren telefon, 186 gramlık bir ağırlığa sahip. Üstte yer alan nova 12s’in beyaz ve mavi versiyonlarında çok şık bir arka desene yer veren Huawei, telefonları EMUI 14 temelinde pazara sunuyor, bu bağlamda cihazlarda normal Google Play Store erişimi bulunmuyor.