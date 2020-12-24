Huawei Nova 8 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli akıllı telefon devi Huawei, geçtiğimiz aylarda Mate 40 serisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kirin 9000 serisi 5G destekli işlemcilerle gelen Mate 40 ailesi, özellikle Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'ın kamera performasıyla dikkat çekmişti. Şirket, şimdi de Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro modellerinden oluşan Nova 8 ailesini tanıttı. Peki Huawei Nova 8 ailesi neler sunuyor? İşte Huawei Nova 8 serisinin özellikleri ve fiyatı...

Huawei Nova 8, 6,57 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir ekranla geliyor. Ekrandaki delikte telefonun 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Nova 8'in kalbinde ise Kirin 985 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 10 tabanlı HMS destekli EMUI 11 ile kutusundan çıkacak telefon, 66W hızlı şarj desteğine sahip 3.800 mAh değerinde bir bataryadan gücünü alıyor. Telefonun arka kısmında ise 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

Huawei Nova 8 Pro ise Nova 8'in biraz daha gelişmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Nova 8 Pro, 6,72 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekranla geliyor. Bu ekran, Mate 40 Pro'da olduğu gibi 32 Megapiksel ve 16 Megapiksel olmak üzere çift ön kamera kurulumu taşıyor. Nova 8 gibi Kirin 985'ten gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. 66W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiren Nova Pro'da 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 64 Megapiksellik ana kameraya sahip olan Nova 8 Pro, Nova 8'e nazaran daha düşük bir diyafram değerine (f/1.8) sahip. Diğer kameralar ise Nova 8 ile aynı.

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyatı

Huawei Nova 8 (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama) - 504 dolar

Huawei Nova 8 (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama) - 565 dolar

Huawei Nova 8 Pro (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama) - 612 dolar

Huawei Nova 8 Pro (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama) - 673 dolar

Şu anda Çin'de ön siparişe açılan akıllı telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.