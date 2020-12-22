  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Huawei Mate 40 Pro+ kamera özellikleri ile şaşırttı
Teknoloji

Huawei Mate 40 Pro+ kamera özellikleri ile şaşırttı

Huawei Mate 40 Pro+, DxOMark kamera testine girdi. Sonuçlar ise bir hayli şaşırtıcı oldu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 03:06:00 -
Huawei Mate 40 Pro+ kamera özellikleri ile şaşırttı

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'tan oluşan Mate 40 ailesini Ekim ayında duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda DxOMark kamera testine giren Mate 40 Pro, 136 puan alarak DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinin zirvesine yerleşmişti. Ancak zirvenin yeni ismi Huawei Mate 40 Pro+, oldu.

DxoMark ekibi, Huawei Mate 40 Pro+'a fotoğraf yetenekleri ile 144 puan, video yetenekleri ile ise 115 puan verdi. Böylece telefon, ortalama 139 puan ile, DxOMark en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon listesinde yer alan 136 puanlık Mate 40 Pro'yu da geride bırakarak listede ilk sıraya yerleşti.

Mate 40 Pro Plus'ı, Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, P40 Pro ve iPhone 12 Pro Max takip etti. Böylece listenin ilk beş telefonundan üçü Huawei markalı akıllı telefonlardan oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...
Teknoloji

Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesindeki bir makalede, Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay