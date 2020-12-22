Huawei Mate 40 Pro+ kamera özellikleri ile şaşırttı

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'tan oluşan Mate 40 ailesini Ekim ayında duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda DxOMark kamera testine giren Mate 40 Pro, 136 puan alarak DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinin zirvesine yerleşmişti. Ancak zirvenin yeni ismi Huawei Mate 40 Pro+, oldu.

DxoMark ekibi, Huawei Mate 40 Pro+'a fotoğraf yetenekleri ile 144 puan, video yetenekleri ile ise 115 puan verdi. Böylece telefon, ortalama 139 puan ile, DxOMark en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon listesinde yer alan 136 puanlık Mate 40 Pro'yu da geride bırakarak listede ilk sıraya yerleşti.

Mate 40 Pro Plus'ı, Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, P40 Pro ve iPhone 12 Pro Max takip etti. Böylece listenin ilk beş telefonundan üçü Huawei markalı akıllı telefonlardan oluştu.