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Dünya Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli iş birliği' olduğu sonucuna ulaşıldı
Dünya

Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli iş birliği' olduğu sonucuna ulaşıldı

İngiltere'de parlamento soruşturması Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli iş birliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:46:00 -
Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli iş birliği' olduğu sonucuna ulaşıldı

Huawei'nin 5G altyapısından çıkarılması için İngiliz milletvekilleri, hükümetin bir takvim belirlemesini istedi.

İngiltere hükümeti temmuz ayında Huawei'yi 2027 yılına kadar 5G altyapısından çıkaracağını duyurmuştu.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan raporun gerçekler yerine fikirler üzerine inşa edilmiş olduğunu ve bu nedenle güvenilir olmadığı söylendi.

Huawei'nin bir sözcüsü, "İnsanların gizli iş birliği suçlamasının gerçek nedenini göreceklerini ve bunun yerine Huawei'nin son 20 yıldır İngiltere için yaptıklarını hatırlayacaklarından eminiz" diye konuştu.

Hazırlanan raporda, Çin hükümeti, Huawei'nin büyümesini son 3 yılda 75 milyar dolarla desteklediğini ve bu durumun şirketin teknolojisini "gülünç derecede küçük bir paraya satmasını sağladığını" ileri süren sermayedarının görüşleri de bulundu.

Çin merkezli şirketler hakkında uzman olan bir araştırmacının, Huawei'nin "istihbarat, güvenlik ve fikri mülkiyet faaliyetlerinde yer aldığına" dair görüşlerine de raporda yer verildi.

Komite, "Huawei'nin, aksini iddia etse de Çin devleti ve Çin Komünist Partisi ile güçlü bir bağı olduğu açık" sonucuna ulaştı.

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