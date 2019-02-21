0553 313 94 23

Huawei, IF Design 2019’da iki ödül kazandı

Huawei CloudLink Board, IF Design 2019’da, hafif, zarif, minimalist görünümlü, hepsi bir arada tasarımı sayesinde iki ödül birden kazandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Huawei, IF Design 2019’da iki ödül kazandı

Huawei CloudLink Board, IF Design 2019’da, hafif, zarif, minimalist görünümlü, hepsi bir arada tasarımı sayesinde iki ödül birden kazandı.

 

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, akıllı iş birliğine dayalı bir video konferans uç noktası olarak tasarlanan CloudLink Board, IF Design 2019’da, "Tasarım Oscarı" olarak bilinen iF Tasarım Ödülü'nü kazandı.

CloudLink Board, video konferans, etkileşimli iş birliği, kablosuz projeksiyon ve diğer fonksiyonları bir araya getiriyor. Ses kontrolü, akıllı yayın, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri sayesinde CloudLink Board, çalışanlarına akıllı ve iş birlikçi yepyeni bir toplantı deneyimi sunuyor. CloudLink Board, video konferansı akıllı bir çağa uygun hale getiriyor.

Zahmetsiz kullanıcı deneyimi ile doğal ve verimli etkileşimleri vurgulayan minimalist bir tasarıma sahip olan CloudLink Board, kullanıcı dostu görünümüyle modern ofis ortamlarında kolayca kendine yer buluyor.

Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 30 yıllık deneyim sahibi olan Huawei, gelecekteki dijitalleşme ve akıllılaştırma konusundaki yenilikleri araştırmaya devam ediyor.

Huawei, uygulamaların ışığında, işletmelerin dijital ofis alanı, akıllı çalışma modu ve sanayileşme üretimini mümkün kılmalarına yardımcı olmak için yeni nesil CloudLink kurumsal iletişim çözümlerini sunuyor.

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:20
  1. Huawei Enterprise
  2. IF Design 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam ediyor
    1. Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam..
    2. "Evladımıza tacizci diyen alçaklar..
    3. Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi
    4. UEFA'dan, Barış Telli paylaşımı
    5. Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri..
    6. Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projeyi..
    7. Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş..
    8. Büyükşehir’in atletizm takımı Türkiye..
    9. Maltepe’de bir kişi restorant..
    10. Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın..
    11. İzmit’te 450 kadına daha sağlık..
    12. İstanbul’da sahte enerji içeceği..
    13. Muratpaşa’da Sanat Var’da Mart..
    14. İP Mersin’de adaysız kaldı
    15. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    16. Trabzon'da kültür sanat
    17. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    18. FETÖ'cü Kadir Gültepe'nin cezası belli..
    19. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    20. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    21. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    22. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    23. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    24. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    25. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    26. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    27. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    28. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    29. Şırnak’ta okulların etrafı..
    30. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı