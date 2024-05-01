Huawei, HarmonyOS 4.2 Güncellemesini Sunmaya Başladı

Huawei, MatePad Pro tabletleri, özellikle de şu anda Çin’de mevcut olan 2024 tarihli MatePad Pro 13.2 ve MatePad Pro 11 modelleri için en son HarmonyOS 4.2 güncellemesini kullanıma sunmaya başladı. Bu yeni güncelleme, tabletlerin kullanımını daha kolay ve daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürüm numarası 4.2.0.208 olan güncellemeyi yüklemek için kullanıcıların en az 8 GB depolama alanına ihtiyacı var. Yükseltmeye uygun olabilmek için tabletlerin ayrıca önceden 4.0.0.157 veya 4.2.0.202 sürümlerde çalışıyor olması gerekiyor.

HarmonyOS 4.2 güncellemesi birçok dikkat çeken iyileştirmeler getiriyor. Güncelleme, tabletlerin hareketlerini ve animasyonlarını daha akıcı hale getirerek cihazın kullanımının daha akıcı olmasını sağlıyor. Güncelleme ayrıca, siz kullandıkça kontrol menüsünün arka plan görünümünü değiştiren ve görsel deneyime hoş bir dokunuş katan bir özellik de sunuyor.

Bir diğer önemli ekleme ise yeni depolama sıkıştırma özelliğidir. Bu, sık kullanılmayan dosyaları ve uygulamaları herhangi bir veri kaybı olmadan sıkıştırarak cihazda yer açılmasına yardımcı olur. Güncelleme aynı zamanda uygulamalar arasında geçişi daha hızlı hale getiriyor ve tabletlerin genel kararlılığını artırıyor.

Wi-Fi bağlantıları için artık kullanıcıların tabletin yeni veya daha önce kullanılan ağlara otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını seçmesine olanak tanıyan bir özellik var. Güvenlik cephesinde Huawei, cihazın basit bir sallanmasıyla uygulamalardaki reklamları engellemenin ve zararlı yazılımlara karşı daha iyi koruma sağlamanın bir yolunu ekliyor.

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