Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Huawei, İş insanlarına yönelik tanıtılan dünyada ilk basınca duyarlı dokunmatik yüzeyli ekrana sahip Windows işletim sistemli Huawei MateBook X 2020'i tanıttı.

3:2 en/boy, yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip, yüzde 100 sRGB renk paleti, 1500:1 kontrast oranı, 400 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısı sunan 13 inçlik 3K ekran ile gelen Huawei MateBook X 2020, ekranında 10 noktalı çoklu dokunma desteği de sunuyor. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığa sahip olan cihazın gövdesi magnezyum-alüminyum alaşımdan oluşuyor.

Gücünü 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemciden alan Huawei MateBook X 2020, 2133 Mhz hızında bir 16 GB LPDDR3 RAM ve 512 GB NVMe SSD ile geliyor. Daha çok günlük kullanım için geliştirilen cihazda bir harici ekran kartı bulunmuyor. Ayrıca Huawei’nin açıklamalarına göre cihaz WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC bağlantıları da destekliyor.

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42 Wh’lik bir bataryadan güç alan MateBook X 2020, aynı zamanda 65W hızlı şarj desteğine sahip. İki adet USB Type-C girişi, bir adet 3,5mm kulaklık girişi bulunan dizüstü bilgisayar, biyometrik güvenlik olarak ise parmak izi tarayıcı sunuyor. Gümüş, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan cihazın Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor.

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