Huawei çöküşe sürükleniyor

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Huawei’ye geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından yaptırım uygulanmaya başladı. Hatta şirket, bu sebepten ötürü küçülmeye bile gitti. Son yaşanan gelişmeye göre ise Avrupa ülkesi Portekiz de yakında Huawei’ye yaptırım uygulayabilir. İşte nedeni…

Portekiz’in Yüksek Siber Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz Perşembe günü oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Huawei ve Huawei gibi Çin menşeili şirketlerin, ülkedeki kablosuz ağ bağlantıları için yüksek risk oluşturduğu ifade edildi.

Bu açıklamanın üzerine Portekiz, yerel operatörlere AB (Avrupa Birliği), NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) ve OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Birliğine üye olmayan ülkelerden 5G teknolojisi için ekipman tedarik edilmemesi yönünde bir öneride bulundu.

Portekiz hükümeti, eğer ki konsey tarafından sunulan öneriyi kabul ederse, Çin menşeili şirketlerin ülkedeki 5G altyapı projelerine dahil olması yasaklanacak. Bir Huawei sözcüsü, konuya ilişkin verdiği röportajda şunları söyledi;

“Huawei bu konuyla ilgili herhangi bir önceden bilgiye sahip değil ve danışılmamıştır. Son 20 yılda Huawei, Portekizli operatörlerle birlikte kablosuz ağları geliştirmek ve milyonlarca insanı bağlayan kaliteli hizmetler sunmak için çalıştı. Tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymaya ve ürünlerimize ve hizmetlerimize güvenen Portekiz müşteri ve ortaklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz”

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Eğer Portekiz, Huawei’ye yaptırım uygulayıp bağlantı altyapısı ile ilgili projelere katılmasını yasaklarsa Danimarka, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de buna benzer bir karar alabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.