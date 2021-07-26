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Ekonomi HÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

HÜ öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca 24 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 14:53:00 -
HÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların  09.08.2021 tarihine kadar istenilen   belgeleri   ilanda   belirtilen   birimlere   elden   teslim   etmeleri   gerekmektedir.   Süresi içerisinde   şahsen   yapılmayan   müracaatlar   ile   eksik   belgeyle   yapılan   başvurular   işleme konulmayacaktır. Profesör  ve  Doçent  kadroları  daimi,  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  ise  süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitenin www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular  kısmındaki  ilan  metni  ile  birlikte  bulunan  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Ait  Başvuru Formu”  nu  eksiksiz  bir  şekilde  doldurup  1  (bir)  adet  vesikalık  fotoğrafı  da  forma  yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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