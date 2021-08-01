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Ekonomi HÜ öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

HÜ öğretim görevlisi alıyor

Hacettepe Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:50:00 -
HÜ öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),

8. ALES Belgesi,

9. 2 (iki) Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ               : 02.08.2021

SON BAŞVURU TARİHİ              : 16.08.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.08.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ                  : 20.08.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ      : 24.08.2021

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