HSK'ya yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer:
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.
Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.
Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.
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Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.