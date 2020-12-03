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Aktüel HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
Aktüel

HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-12-03 06:30:47 -
HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 13 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Oy birliğiyle alınan karar için, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca, 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği bildirildi.

HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

"Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz."

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