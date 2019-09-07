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HSK’dan ‘yargıdaki FETÖ imamları’ açıklaması

Yargı kurumlarındaki FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik inceleme ve soruşturmalarla ilgili yayınlar haberler üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan açıklama yapıldı.Açıklamada, FETÖ’nün yargıdaki mahrem yapılanmasına ilişkin inceleme ve soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, işlemlerin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:19
HSK’dan ‘yargıdaki FETÖ imamları’ açıklaması

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Yüksek yargı kurumlarındaki FETÖ mahrem imamlarına yönelik yayınlanan haberler üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) açıklama geldi.

Konuyla ilgili yapılan inceleme ve tahkikatın titizlikle yürütüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, “Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin, yasa gereği Yargıtay Divanına ait olduğu, bu nedenle habere konu şahıslarla ilgili HSK tarafından bir tasarruf da bulunulmadığı, haberde sözü edilen kişilerle ilgili evrakın İzmir Başsavcılığınca doğrudan Yargıtay Başkanlığına gönderildiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

İşte HSK’dan yapılan o açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde (Muğla ve Aydın) 4720 ankesörlü telefon üzerinden (PTT'nin ankesörlü telefonları ya da büfelerdeki kontörlü telefonlar) 107 adet ankesör kartıyla arama tespit ettiği, ‬ardışık arama yöntemiyle FETÖ imamlarıyla haberleşen hakim ve savcıların üst düzey makamlarda bulunduğu, ‬

‪Kiminin Yargıtay'da daire başkanı, kiminin üye, kiminin bölge idare mahkemesinde görevli oldukları,‬ bu listedeki isimlerin 1 yıl kadar önce Hakimler Savcılar Kurulu ve Yargıtay'a bildirildiği,‬

‪Yargıtay veya HSK’ nın bu kişilerle ilgili bir işlem başlatıp başlamadığı, ya da soruşturma izni verip vermediği, ardışık arama listesinde yer alan bu kişilerin o tarihten sonra FETÖ'yle ilgili kararlarda imzasının olup olmadığı şeklindeki haber ve yazılar üzerine yanlış anlaşılmaları engellemek için kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ilk derece ve bölge idare mahkemelerini kapsayan 18.09.2018 tarihli ihbar evrakının HSK Genel Sekreterliğine ulaşmasını takiben 27.11.2018 tarihinde HSK Birinci Dairesince gündeme alındığı, oybirliği ile müfettiş eli ile inceleme yapılmasının teklif edildiği ve uygun bulunan teklif üzerine evrakın HSK Teftiş kuruluna gönderildiği, söz konusu hususun tahkikatının titiz bir şekilde sürdürüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği, Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde ise inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin, yasa gereği Yargıtay Divanına ait olduğu, bu nedenle habere konu şahıslarla ilgili HSK tarafından bir tasarruf da bulunulmadığı, haberde sözü edilen kişilerle ilgili evrakın İzmir Başsavcılığınca doğrudan Yargıtay Başkanlığına gönderildiği, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:19
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. FETÖ
  5. Yargıtay
  6. Hakimler ve Savcılar Kurulu

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