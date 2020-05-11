  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:11:27 -
HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.


İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, DHKP-C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. HSK, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı