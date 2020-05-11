HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, DHKP-C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. HSK, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Pehlivan hakkında inceleme başlattı.