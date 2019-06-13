HSK'dan flaş İstanbul seçimi hamlesi Hakimler ve Savcılar Kurulu, usulsüz görevlendirme gerekçesiyle İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları için inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, (HSK) usulsüz görevlendirme gerekçesiyle İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları için inceleme başlattı. Ayrıntılar Geliyor...

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