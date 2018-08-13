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HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden aldı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı TerörÖrgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle bir Cumhuriyet Savcısını görevden uzaklaştırdı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:55
HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden aldı!

HSK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş'un, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Akkuş, HSK İkinci Dairesince, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:55
  1. Erzurum
  2. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
  3. HSK
  4. görevden alındı
  5. ByLock
  6. FETÖ'cü savcı

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  • MilletMillet14 dk önce
    Eeen tutuklama hapis falan yok mu , Yanlışlıkla mı Kullanmış.bir çok iti devlet bayloktan içeri tıktık bu savcı sadece görevden alınacak öyle mi.
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