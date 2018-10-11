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HSK Başkanından çarpıcı sözler... 'Bitti diyemem...'

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ'den işlem gören hakim ve savcılarla ilgili konuştu. Yılmaz, "Şunu diyemem.'Bitti' Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli çalışma var" dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:23
HSK Başkanından çarpıcı sözler... 'Bitti diyemem...'

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var.


'Teftiş kurulu iddiaları değerlendiriyor'

 

Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz.

 

'400 hakim daha göreve başlayacak'

 


Adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerleri 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirlenecek, avukatlıktan geçirilen 400 hakim daha göreve başlayacak"

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:23
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