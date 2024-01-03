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Ekonomi HSBC bankasından duyuru yapıldı! 40 -50 liraları, korku pompalayanları unutun! 2024 sonu dolar 33 TL diye ilan etti! Türkiye'deki son durum
Ekonomi

HSBC bankasından duyuru yapıldı! 40 -50 liraları, korku pompalayanları unutun! 2024 sonu dolar 33 TL diye ilan etti! Türkiye'deki son durum

Yeniakit Publisher
2024-01-03 21:44:00 - 2024-01-03 21:59:49
HSBC bankasından duyuru yapıldı! 40 -50 liraları, korku pompalayanları unutun! 2024 sonu dolar 33 TL diye ilan etti! Türkiye'deki son durum

HSBC’ye kararına göre dolar/TL ılımlı artışla yıl sonu 33’e ulaşacak. Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 29.73’ün üzerinde başladı. Türkiye piyasalarında dolar ve euroda son durum ne?

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL ’nin yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacağı görüşünü koruduklarını belirtti.

HSBC stratejistleri “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor” dedi.

Stratejistler 2023 ortalarından itibaren yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine döndüğünü belirtti.

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan.
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Dolar ve euroda son durum ne?

2023 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu. Geçen sene Cumhuriyet altını yüzde 82,68 oranında değer kazanırken dolar yüzde 57,90 arttı. Euro ise yüzde 63,39 yükseldi. Yılı 7.470 puandan kapatan BIST 100 Endeksi yüzde 35,60 değer kazandı.

Dolar endeksi bugün 102.477 ile primli hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.976 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 29.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.67, en yüksek ise 29.86 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.56 lira ile yatay seyrediyor.

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