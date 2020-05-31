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Aktüel

Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit

Zanlı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:44:02 -
Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit

İSTANBUL (AA) - Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli H.A'nın savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüpheli, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle, tutuklama talepli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sürüyor.

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