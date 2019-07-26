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Hrant Dink davasındaki firari sanık yakalandı!

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada firari olarak aranan sanık Tuncay Uzundal İzmir'de yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:12
Hrant Dink davasındaki firari sanık yakalandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Şişli'de yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuncay Uzundal, 'adam öldürmek suçuna iştirak' ve 'silahlı suç örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklandı. Uzundal daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dink Davası'nda Erhan Tuncel 99,5 yıl, Ogün Samast 2,5 yıl, Yasin Hayal 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncay Uzundal'a da 'cinayete yardım ettiği' gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme firari durumda olan ve duruşmalara katılmayan Uzundal hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yakalama kararı üzerine Türkiye genelinde aranan Tuncay Uzundal'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde olduğu öğrenildi. Polis, Uzundal'ı saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. İzmir'e getirilen Tuncay Uzundal, çıkarıldığı adliyede hakkında verilen hapis cezası kararı mahkemece yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:12
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Tuncay Uzundal
  4. Hrant Dink
  5. Erhan Tuncel
  6. Ogün Samast
  7. Yasin Hayal

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