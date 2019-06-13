Hrant Dink davasında yeni gelişme Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 9 sanığın dosyası ayrıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.

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