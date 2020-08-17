Hotmail tüm dünyada yaygın olarak kullanılan internet tarayıcısı üzerinden kurulan bir e-posta servisidir. Hotmail 1995 yılında kuruldu. 1997 yılında Bill Gates Şirketi Microsoft tarafından satın alındı. 2007 yılında Windows Live Hotmail olarak değiştirildi. Hotmail’de ücretli ve ücretsiz servisler bulunmaktadır. Bu yazımızda Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail'e nasıl kaydolunur? Hotmail hesabı parola değiştirme işlemi nasıl yapılır? Hotmail hesabı nasıl kapatılır? gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Eğer bir Hotmail kullanıcısı olmak istiyorsanız aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Hotmail hesabı nasıl açılır?

Daha önce Hotmail olarak anasayfası mevcut olan Hotmail uzantılı mailinizi artık outlook.live.com adresinden alabilmektesiniz. Peki, Hotmail uzantılı bir hesaba sahip olmak için ne yapılmalı? İlk olarak internet tarayıcınızı açın. Hotmail’de hesap açmak için https://outlook.live.com/ adresine giriş yapın. Açılan ekranın sol üst köşesinde ücretsiz hesap oluştur kısmına tıklıyoruz.

HOTMAİL HESAP AÇMAK İÇİN TIKLAYIN

Ekranda istenen bilgileri girmelisiniz. Burada mailinizin outlook.com Hotmail.com veya outlook.com.tr uzantı seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.

8 haneli parolanızı oluşturunuz. Parolanızı oluşturuken büyük küçük rakamlar ve sayıda içermesi gerekir. Güvenlik için istenen şifreyi ekrandaki kutucuğa girin. Bu kısımlar büyük küçük harfe duyarlıdır. İngiliz alfabesinde ki tüm harfler kullanıcı adı olarak kullanabiliyor. Türkçe karakterler boşluk ve özel karakterler kullanmayın. Hotmail hesap isminizi ve parolanızın tamamını birleşik olarak yazmalısınız Onaylamak için ülke ve doğum tarihi bilgilerini seçin. Kimliğimizi doğrulamamız gerekirse bir kısa mesaj yoluyla bir kod gönderilir ve bu şekilde bu kodu girerek işleminize devam edebilirsiniz. Devam et diyerek e-postamızı kullanmaya başlayabiliriz.

Hotmail parola değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Eğer sosyal ağlardaki hesapla giriş yapamazsın ve bu hesaba bağlı diğer hesaplarınızı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Örneğin; Facebook hesabınızın şifresini unuttuysanız Facebook hesabının şifresini sıfırlıyor olabilmeniz için e-posta hesabınıza giriş yapabilmeniz lazım. Ya da Twitter hesabınızın şifresini unutursanız Twitter hesabınızın şifresini sıfırlıyor olabilmek için, şifrenizi yeniden alabilmek için e-posta hesabına ihtiyacınız var. Eğer e-posta hesabınızın şifresini bilmiyorsanız, hesabınıza giriş yapamıyorsanız sizin hesaplarınızı hepsi gitti demektir. Bu sorunla karşı karşıya kalmamak için hotmail’de parola değiştirme işlemini adım adın anlatacağız.

İlk olarak https://outlook.live.com/ adresine giriş yapın. hotmail.com un giriş sayfasında karşınıza giriş yapmanızı sağlayacak iki bölüm vardır. Kullanıcı hesabınızı ve şifrenizi yazarak Hotmail hesabı da açmış olursunuz. Eğer şifrenizi unuttuysanız hesaba giriş yapamıyorsanız hemen altta bulunan hesabınıza erişemiyor musunuz? sorusuna tıklayabilirsiniz. Bu sayfaya tıkladığınızda unuttuğunuz hesabın ismini size sormaktadır.

Tüm bilgileri doldurduğunuzda hesabınızın yeni parolasını oluşturabilirsiniz.

Hotmail hesabı nasıl kapatılır?

Hotmail hesabınızı kapatma işlemi yalnızca hesap sahibi tarafından yapılmaktadır. Hotmail hesabımı nasıl kapatırım? Hesabınızı kapatmadan once hesap içinde daha sonra ihtiyaç duyacağınız bir bilginizin kalmadığından emin olmalısınız.

HOTMAİL HESABI KAPATMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

Öncelikle https://outlook.live.com/ adresine giriş yapın.

Hesabınızı kapatın’a tıklayın. Karşınıza çıkan kapatma sayfasında çıkan listeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. Hesabınızı kapatmanız için bir neden belirtmeniz istenir. Nedeninizi ilgili boluğa yazın. Hesabı kapanmak üzere işaretle’ seçtikten sonra Hotmail 60 gün hesabınızı kapatmaktan vazgeçme olasılığınıza karşı hesabınızı tamamen kapatmaz. Eğer hesabınızı kapatmaktan bu süre için vazgeçerseniz hesabınıza giriş yapabilir ve bilgilerinize kaldığınız yerden ulaşmış olursunuz. Bu süre bittiğinde eğer hesabınıza hiç giriş yapmazsanız Hotmail hesabınız kalıcı olarak silinmiş olur.