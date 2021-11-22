hot dog tarifi
Hot Dog (Sosisli) Tarifi bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.
Mükemmel Hot Dog (Sosisli) tarifi için malzemeler
3 adet dana sosis
3 adet sandviç ekmeği
3 bardak kaynamış su
1 kaşık tereyağı veya yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
Salatalık turşusu
Mayonez
Ketçap
Hardal
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber, kekik
Uzun sosislere yüzeysel çizikler atın.
Tereyağını derin ama küçük bir tencerede eritin ve salçayla kavurun, kaynamış suyunu ekleyin.
Sarımsakları doğrayın, tuzunu, karabiberini, kekiğini göz kararı atın ve 20 dakika orta derecede kaynatın.
Pişen sosisleri, tost makinenizde ızgaraya atın.
Çizik çizik olduktan sonra, ekmeklerinizi salçalı sosla göz kararı ıslatın ve sosislerini koyun.
Turşu parçalarını ekleyin. Arzuya göre mayonez, ketçap ve hardal ekleyin.