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Kadın - Aile

hot dog tarifi

Hot Dog (Sosisli) Tarifi bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 23:53:00 - 2021-11-23 20:40:08
hot dog tarifi

Mükemmel Hot Dog (Sosisli) tarifi için malzemeler

3 adet dana sosis

3 adet sandviç ekmeği

3 bardak kaynamış su

1 kaşık tereyağı veya yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Salatalık turşusu

Mayonez

Ketçap

Hardal

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, kekik

Uzun sosislere yüzeysel çizikler atın.

Tereyağını derin ama küçük bir tencerede eritin ve salçayla kavurun, kaynamış suyunu ekleyin.

Sarımsakları doğrayın, tuzunu, karabiberini, kekiğini göz kararı atın ve 20 dakika orta derecede kaynatın.

Pişen sosisleri, tost makinenizde ızgaraya atın.

Çizik çizik olduktan sonra, ekmeklerinizi salçalı sosla göz kararı ıslatın ve sosislerini koyun.

Turşu parçalarını ekleyin. Arzuya göre mayonez, ketçap ve hardal ekleyin.

 

 

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