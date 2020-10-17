Höşmerim tarifi Höşmerim nasıl yapılır, malzemeleri yapılışı
Höşmerim ya da Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen özellikle Balıkesir ve Bursa'da meşhur olan lezzetli bir tatlı çeşididir. Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim malzmeleri, tarifi naısldır?
Höşmerim nedir? Höşmerim, çiğ süt ve irmikle yapılan Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinir. Farsça hoş (tatlı) ve maram (kaymak) sözcüklerinden türemiştir.
Höşmerim nasıl yapılır?
Malzemeler;
1 kg çiğ süt
1 çay kaşığı peynir mayası
1 su bardağı irmik
3,5 su bardağı şeker
1 yumurta sarısı (zarı alınmış)
Höşmerim yapılışı;
Çiğ sütü inek memesinden çıkmış sıcaklıkta olacak şekilde içine peynir mayasını katıyoruz.
Daha sonra 5 dk bekliyoruz.
İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz.
Yumurta sarısını da koyduktan sonra ateşe koyuyoruz.Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.
Kaynamaya başlayınca 15 dk.daha kaynatıp kapatıyoruz.
İkramlıklara koyuyoruz, isterseniz soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi koyabilirsiniz. (derin bir tencerede yaparsanız fokurdarken sıçramasını önlersiniz) Afiyet olsun.