  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Höşmerim tarifi Höşmerim nasıl yapılır, malzemeleri yapılışı
Kadın - Aile

Höşmerim tarifi Höşmerim nasıl yapılır, malzemeleri yapılışı

Höşmerim ya da Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen özellikle Balıkesir ve Bursa'da meşhur olan lezzetli bir tatlı çeşididir. Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim malzmeleri, tarifi naısldır?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:21:00 -
Höşmerim tarifi Höşmerim nasıl yapılır, malzemeleri yapılışı

Höşmerim nedir? Höşmerim, çiğ süt ve irmikle yapılan Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinir. Farsça hoş (tatlı) ve maram (kaymak) sözcüklerinden türemiştir.

Höşmerim nasıl yapılır?

Malzemeler;

1 kg çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3,5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı (zarı alınmış)

Höşmerim yapılışı;

Çiğ sütü inek memesinden çıkmış sıcaklıkta olacak şekilde içine peynir mayasını katıyoruz.

Daha sonra 5 dk bekliyoruz.

İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz.

Yumurta sarısını da koyduktan sonra ateşe koyuyoruz.Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca 15 dk.daha kaynatıp kapatıyoruz.

İkramlıklara koyuyoruz, isterseniz soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi koyabilirsiniz. (derin bir tencerede yaparsanız fokurdarken sıçramasını önlersiniz) Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!
Dünya

AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan'la gerçekleştirdiği müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam eden ve son olarak Gence ve Mingeçe..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay