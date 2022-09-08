Hoş geldin Susurluk! Susurluk hortlatılıyor..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1997 yılında Susurluk'taki trafik kazasından canlı çıkan tek isim olan Sedat Edip Bucak'ı geçtiğimiz hafta ziyaret etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin önde gelen aşiretlerinden Bucak aşireti lideri eski Doğru Yol Partisi (DYP) Milletvekili ve Susurluk olayının tek canlı şahidi Sedat Edip Bucak’ı ziyareti "Millet İttifakı iktidarında, Susurluk yeniden hortlar mı? Yeniden faili meçhullerle karşı karşıya kalır mıyız?" sorularına yol açtı..

CHP ve HDP yönetiminin, ülke genelindeki birçok faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gösterdikleri Susurluk aracındakilerden canlı çıkan tek kişinin, İyi Parti genel başkanı tarafından ziyaret edilmesi, "Türkiye nereye gidiyor" dedirtti..

Bu arada, Akşener'in Susurluk'un canlı şahidi Edip Bucak ile görüşmesi üzerine, İyi Parti Genel Merkezi'nde danışmanlık görevinde bulunan Mahmut Cevheri partisiyle yollarını ayırdı. Cevheri, “8 ay önce görev aldığım İyi Parti'den bugün itibariyle fikir ayrılığı nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

İyi parti kurucuları arasında yer alan eski Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’nin oğlu eski Adana Milletvekili Cevher Cevheri de daha önce İyi Parti'den istifa etmişti.

Bir yandan CHP ve HDP ile ittifak yapan İyi Parti'nin, bir yandan da Şanlıurfa'da PKK ile mücadele ettiği kabul edilen Bucak aşiretine yaklaşması, manidar bulundu.

SUSURLUK'TA NE OLMUŞTU?

Susurluk'taki kazada, aynı araçta bulunan 1980 öncesi ülkücü kesimin önemli ismi, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen 3 kasım 1996'ya kadar kaçak yaşayabilen Abdullah Çatlı, alevi ve sol görüşten gelmesine rağmen aynı araçta bulunan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ, Çatlı'nın sevgilisi ölmüş, DYP milletvekili Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu. "Mahkemelerin aradığı bir kişi ile, aynı araçta ne yapıyordun" diye sorulan Sedat Edip Bucak, "hiçbir şey hatırlamıyorum" demiş kendisini kurtarmıştı.

CUMHURİYET GAZETESİ, "ÇÜRÜMENİN BELGESİ" MANŞETİ İLE, OLAYI HABERLEŞTİRMİŞTİ

Kazadan bir gün sonraki Cumhuriyet gazetesi, Sedat Edip Bucak'ın kurtulduğu kazadaki isimlerin yan yana bir araçta olmasını "Çürümenin belgesi" başlığı ile okuyucularına duyurmuştu. Çatlı için, "Yeşil pasaportlu terörist" ifadesini kullanan Cumhuriyet, Hüseyin Kocadağ için "Menzir Kızağa Çekmişti" ifadesini kullanmış, Sedat Bucak için de, "Söylemez çetesiyle kavgalı" nitelemesinde bulunmuş, "kirli ilişkilere siyasiler ve hukukçular büyük tepki gösterdi" üst başlığını kullanmıştı.