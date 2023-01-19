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Gündem Hortumcu Uzan kendini cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıyor
Gündem

Hortumcu Uzan kendini cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıyor

İyice raydan çıkan hortumcu Cem Uzan kendini cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıyor. Sözde muhalif medyanın yayın organlarına konuşmacı olarak katılan Uzan, deli saçması birçok açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 21:56:00 -
Hortumcu Uzan kendini cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıyor

Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışında kaçak yaşayan hortumcu Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı bütün davaları uluslararası mahmekemelerde kaybetmesine rağmen sözde muhalif medyanın yayın organlarında sürekli programlara katılıyor.

İyice işi abartan Uzan, artık kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlamaya bile başladı.

Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız

Tam bir çılgınlığın içinde bulunan Uzan, üstelik kendini cumhurbaşkanı olarak da hayal etmesi gerçekten büyük bir akıl karışıklığının içerisinde bulunuyor. Hukuksal olarak zaten aday olması da neredeyse imkansız bulunuyor.

Kaynak: Yeni Akit

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Yorumlar

yaşamak güzel

aslında ben çavuşeskudan sonraki ROMANYA hükümetlerine şaşıyorum ya sizin paranızı çavuşeski bu uzan ailesine aktardı romanya nın milyarlarca dolar nı neden hak talep etmiyorlar istemiyorlar yani.

2023

Bu yıl ödeyeceğimiz faiz 450 milyar bu sadece faiz bu hortumculara vatandaşın verdiği vergileri hortumlatanları ne yapacak onlar hesap verecekmi 
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