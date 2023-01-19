Hortumcu Uzan kendini cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlıyor

Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışında kaçak yaşayan hortumcu Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı bütün davaları uluslararası mahmekemelerde kaybetmesine rağmen sözde muhalif medyanın yayın organlarında sürekli programlara katılıyor.

İyice işi abartan Uzan, artık kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlamaya bile başladı.

Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız

Tam bir çılgınlığın içinde bulunan Uzan, üstelik kendini cumhurbaşkanı olarak da hayal etmesi gerçekten büyük bir akıl karışıklığının içerisinde bulunuyor. Hukuksal olarak zaten aday olması da neredeyse imkansız bulunuyor.

Kaynak: Yeni Akit