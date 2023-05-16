Hortumcu Uzan ailesinin gelini Yeşim Salkım Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. İkinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP başta olmak üzere 7 partinin sahiplendiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonun üzerine fark atarak seçmeninin güvenini kazandı.

Zillet'in Meclis'te de çoğunluğu kaptırması sonrası ortaya çıkan hezimeti sindiremeyen muhaliflar, adeta zıvanadan çıktı.

Sosyal medya aracılığı ile seçmene ağza alınmayacak hareket ettiler.

Hortumcu uzan ailesinin gelininden alçak sözler

Bu isimler arasında Türkiye’yi 15 milyar dolar soyan hortumcu Uzan ailesinin gelini Yeşim Salkım da yer aldı.

Haddini ve boyunu aşan alçak ifadeler kullanan Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaretler etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seyir halindeyken video çeken Yeşim Salkım İslami değerlere ve Müslümanlara da hakaret etmeyi de ihmal etmedi:

"Bu kadar geri zekalısınız işte siz"

Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz.

"O kafayı örterek olmuyor Allah"

Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.

"Senin o.....luğunu bütün piyasa biliyor"

Fransa'da yaşayan firari hortumcu Cem Uzan, bir dönem kardeşi Hakan Uzan ile evli olan Yeşim Salkım küfürler ve hakaretler etmişti.

Söz konusu Müslümanlar olunca her türlü arsız söylemlerde bulunan Salkım, Uzan'ın şu sözlerine cılız bir cevap verebilmişti.

İşte o konuşmalarda bazı ifadeler:

Y.S.: Sen bana ne yapacaksın Cem?

C.U.: Hiçbir şey yapmayacağım.

Y.S.: Ekranda rezil mi edeceksin?

C.U.: Öyle bir şey yapmayacağım.

Y.S.: Peki ne istiyorsun?

C.U.: Sen bu çocuğun yakasından düşeceksin.

Y.S.: Cem beni dinlesene tamam konuşuyoruz şurada. Mahkemeye çıkan insana bile savunma hakkı verirler.

C.U.: Burası mahkeme değil, kusura bakma. Burası yargısız infaz.

Y.S.: Ha sen yargısız infaz yapıyorsun şu anda. Peki bu adalet mi?

C.U.: Adalet yok. Sen üç kuruşluk bir o......sun, başka bir şey yok.

Y.S.: Para peşinde olsaydım Hakan'ın çocuğunu doğurmazdım.

C.U.: 150 bin mark istedin annene ev almak için Hakan'dan.

Y.S.: Ben öyle bir şey yapmadım. Hakan bana çalışmayacaksın dedi. Ben altı ay boyunca oturdum, hiç param kalmadı.

C.U.: Kardeşim bak, beni iyi dinle. Ben seninle o... muhabbeti yapacak değilim.

Y.S.: Sen bana o... diyemezsin.

C.U.: Senin o.....luğunu bütün piyasa biliyor.

Y.S.: Senin hakkında da çok şey söylüyor piyasa. Senin öyle mi olduğunu gösteriyor?

C.U.: Ben ne diyorlarsa oyum. Tamam mı?

Y.S.: Öyle olduğunu ben düşünmüyordum.

C.U.: Senin düşündüklerin hiç s....de değil.

Y.S.: Ne istiyorsun peki söyle?

C.U.: Sen bu piyasada yaşamak istiyor musun Yeşim? Kaset çıkarmak istiyor musun?

Y.S.: Kaset falan umurumda değil.

C.U.: Sen diyorsun ki, ben büyük paraların peşine gidiyorum artık.

Y.S.: Hiç böyle bir şey söylemiyorum. Hayır.