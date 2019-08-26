Hortumcu Cem Uzan'dan 'yeni parti' hamlesi!

Yeni parti tartışmalarıyla birlikte siyaset kulisleri hareketlendi. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan Ahmat Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, Genç Parti ile siyasete atılan Cem Uzan'ın da siyasete döneceğine dair iddialar gündemde...

AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti çalışması yürütenleri ihanetle suçlayarak "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamisi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkûm olunmasının sebebi budur" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Davutoğlu, "Ben bu ülkenin Başbakanlığını yaptım. Kimse bana hain diyemez. Ömerler arıyoruz diyenlerin önce Hazreti Ömer'i hatırlamaları gerekir" demişti.

Genç Parti'ye yeşil ışık

Yeni parti çalışmalarında Babacan ve Davutoğlu isimleri öne çıkarken, Erdoğan'ın bu çalışmalara ket vuracağını düşündüğü Cem Uzan'a yeşil ışık yaktığı da kulislerde konuşuluyor.

Cem Uzan, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda sosyal medya hesabından "Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. Her şey vatan için" mesajını paylaşmıştı.

Zülfikar Doğan, Ahval'de yer alan yazısında; ANAP ve DYP hükümetlerinde görev yapan eski bakan Rıfat Serdaroğlu'nun bir süredir "Çoban Ateşi Hareketi" adı altında yürüttüğü siyasi platformun partileşme kararı aldığını, eylül ya da ekim ayı içerisinde kuruluş başvurusu yapılarak, örgütlenme ve kongre sürecinin başlatılacağını açıkladığını aktardı.

Doğan, aktardığı kulis bilgilerinde şunlara yer verdi:

"Öte yandan asıl çarpıcı gelişmeler bir dönemin etkili ve büyük iş insanlarından Cem Uzan’ın başında olduğu Genç Parti’de (GP) yaşanıyor.

24 Haziran 2018’deki seçimler öncesinde, 17 Mayıs 2018’de yapılan olağanüstü kongreye yurt dışından tek aday olarak katılan ve yeniden Genel Başkanlığa seçilen Cem Uzan, partisini ve örgütünü yıllardır muhafaza ediyor, canlı tutuyor. GP örgütleri il ilçe kongrelerini yaparak her an Uzan dönecek ve seçime girecekmiş gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Uzan’ın bu adımları, Türkiye’ye ve siyasete dönüş hazırlıklarını hızlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Uzan, geçmişte hakkında açılan davaların FETÖ kumpası olduğunu, el konulan şirketlerine atanan kayyumların ve TMSF’nin milyarlarca doları FETÖ’ye aktardığını savunuyor. Siyasi kulislerde Uzan’ın TMSF ve Hazine’ye karşı açtığı ve kazandığı milyarlarca dolar ve euroluk davalar sonrasında, Erdoğan ve iktidar ile bir takım siyasi pazarlıklara girdiği kaydediliyor.

Türkiye’ye ve siyasete dönüş, servetinin kısmen iadesi, kazandığı bazı davalardaki tazminatlardan feragat etmesi, yurt dışındaki servetini Türkiye’ye getirmesi halinde, kendisi ve ailesi için tutuklanmama güvencesi ile dönüş sözü aldığı ileri sürülüyor. Uzan’ın çocuklarının da AİHM’deki davayı kazanmaları halinde, Türkiye’nin ciddi tazminata mahkûm edilmesi ve servetlerinin iadesi olasılığı sürecinin başlaması gündeme gelmiş durumda.

Uzan’ın dönerek GP’yi yeniden ayağa kaldırması durumunda, MHP ve İYİ Parti tabanının yanı sıra Davutoğlu-Babacan oluşumlarını da etkileyebileceği, bu yüzden de Erdoğan’ın Uzan’ın dönüşüne “yeşil ışık” yaktığı iddiaları, öne çıkıyor! Gerek siyasi ve iş adamlığı geçmişi gerekse sahip olduğu bilinmeyen servetiyle, Uzan’ın kısa sürede etkili bir siyasi aktör haline gelmesi sürpriz olmaz! Erdoğan’a muhalefet yerine “muhalefete muhalefet” etmesi durumunda ise iktidar desteğini arkasına alması çok mümkün. Son dönemde paylaştığı sosyal medya mesajlarında Erdoğan’a ılımlı söylemlerde bulunan Uzan’ın iş dünyasına ve siyasete dönüşünün olası yansımaları merak ediliyor.

Diğer yandan Patent ve Marka Enstitüsü’ne amblem ve logo tescili yaptıran Yaşam ve Adalet Partisi’nin (YAP) arkasında kimin olduğu ise şu anda bilinmiyor. Herkesin AKP’deki yeni oluşumlara odaklandığı bir aşamada, Çoban Ateşi, GP ve YAP cephesindeki yeni oluşumlar, sonbahardan itibaren çok daha dinamik ve hareketli bir iç politika sürecine girileceğini işaret ediyor."