Hortumcu Cem Uzan'dan flaş açıklama! Bir sen eksiktin

Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NFT ve kripto para işine girdiğini duyurdu.

"Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Cem Uzan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, kripto para piyasasına gireceğinin sinyallerini verdi.

Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem."