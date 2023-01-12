Hortumcu Cem Uzan'dan alkol vaadi! Kılıçdaroğlu ile pişti oldular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra firari Cem Uzan da alkol vaadinde bulunarak oy almaya çalıştı. Cem Uzan, 'Alkolde ÖTV sıfır olacak sıfır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ocak pazartesi günü sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, alkollü içkilere yeni yılda yapılan zamlara tepki göstererek kendisinin iktidara gelme durumunda indirim yapılacağına işaret etti.

Alkol vaadiyle oy almaya çalışan Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" ifadelerini kullandı.

Cem uzan da içmeye teşvik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan ve 2023 seçimlerinde aday olacağı iddia edilen firari Cem Uzan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alkol vaadinde bulundu. Alkole indirim vaadiyle oy almaya çalışan Cem Uzan, "Alkolde ÖTV sıfır olacak sıfır." dedi.