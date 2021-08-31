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Gündem Hortumcu Cem Uzan hakkında flaş karar
Gündem

Hortumcu Cem Uzan hakkında flaş karar

2009 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:35:00 -
Hortumcu Cem Uzan hakkında flaş karar

Fransa'da yaşayan Cem Uzan'a dava açıldı. Uzan, sosyal medya üzerinden eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalarından dolayı 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak.

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, sosyal medya üzerinden eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalarından dolayı davalık oldu.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Cem Uzan, Şubat 2020'de yaptığı açıklamanın bir kısmında, 'Ahmet Ertürk ve TMSF denen hırsızlar ordusu' ibaresini kullanınca TMSF Başkan ve Kurul üyeleri Uzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Cem Uzan'ın mesnetsiz bir şekilde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu nedenle hem kurumun hemde şahısların alenen hedef alındığı ifade edildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında halen aranması bulunan Cem Uzan'ın Türkiye'de bir adresi olmadığı için ifadesi alınamadı.

Savcılık, onaylı Instagram hesabına sahip olan Uzan hakkında söz konusu paylaşımlardan dolayı 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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