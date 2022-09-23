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Medya Hortumcu Cem Uzan gözünü SİHA’lara dikti! Öve öve bitiremedi
Medya

Hortumcu Cem Uzan gözünü SİHA’lara dikti! Öve öve bitiremedi

Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, katıldığı bir Youtube programında gelen sorular üzerine SİHA’ların Güneydoğu'daki PKK üzerindeki başarılarına değinerek yere göğe sığdıramadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 10:02:00 - 2022-09-23 10:05:33

Ülkeyi soyup Fransa'ya kaçan ve şimdiler cumhurbaşkanlığı hayali kuran firari hortumcu Cem Uzan, sunuculuğunu Oğuzhan Uğur’un yaptığı Babala TV isimli Youtube kanalında, SiHA’ların Güneydoğu’daki başarılı faaliyetlerini övdü.

Fransa’dan yayına katılan Cem Uzan, bir dinleyicinin "Bayraktar’ın SİHA'larını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine başarısını böyle övdü.

Uzan, “Bunun Azerbaycan’da kullanıldığını biliyoruz. Ukrayna’da kullanıldı. Belli ölçüde güneydoğu da kullanıldı. Bu tip bir aracın Güneydoğu’da kullanılması doğru bir olaydır. Çünkü F-16’larla Güneydoğu’yu bombalayın hiçbir işe yaşamaz. Orada alçak ve yavaş uçuşta olan saldırı araçları lazım. İHA’lar ve SİHA’lar bu konuda doğru üretimdir.” Açıklamasında bulundu.

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