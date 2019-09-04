Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?
Hormonal dengesizlikler üzerinden osteoporoz (zayıf, kırılgan kemikler), hormon bozukluğu belirtileri içerisinde en belirgin olanıdır. Hormon bozukluğu olanlar bu durumu nasıl anlar? Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?04 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
Hormonal dengesizlikler üzerinden osteoporoz (zayıf, kırılgan kemikler), hormon bozukluğu belirtileri içerisinde en belirgin olanıdır. Hormon bozukluğu olanlar bu durumu nasıl anlar? Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?
Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?
Hormonlar, endokrin sistemdeki bezler tarafından üretilen kimyasallardır. Hormonlar kan dolaşımından dokulara ve organlara geçerek organlara ne yapmaları ve ne zaman yapmaları gerektiğini söyleyen mesajlar iletir. Hormonlar en büyük vücut süreçlerini düzenlemek için önemlidir, bu nedenle hormonal bir dengesizlik çok çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Genel belirtiler, adet düzensizliği (sık ya da seyrek kanama olabilir), adet dışı kanama, tüylenmede artış, sivilcelenme, ödem ve buna bağlı kilo değişimi olabilir. Tiroit hormonları da üreme fonksiyonlarını etkiler; bozukluğunda hipo ya da hipertiroidizm bulguları olabilir. Bunlar hipotiroidizm durumunda üşüme, halsizlik, uyku hali, depresyon, kuru cilt gibi bulgular iken, tam tersi bulgular hipertiroidizm halinde görülür. Ancak her iki durum da üreme ve adet döngülerini etkiler.
İşte hormon bozukluğunu belirleyen faktörler:
metabolizma ve iştah
kalp atışı
uyku döngüleri
üreme döngüleri ve cinsel fonksiyon
genel büyüme ve gelişme
ruh hali ve stres seviyeleri
vücut ısısı
Kadınlarda hormonal dengesizlik belirtileri, erkeklerden farklı hormonal dengesizlik bozuklukları geliştirme riski altındadır çünkü farklı endokrin organları ve döngüleri vardır:
ağır, düzensiz veya ağrılı dönemler
osteoporoz (zayıf, kırılgan kemikler)
sıcak basmalar ve gece terlemeleri
vajinal kuruluk
göğüslerde hassasiyet
hazımsızlık
kabızlık ve ishal
adet sırasında veya hemen önce akne
yüz, boyun, göğüs veya sırtta artmış saç büyümesi
kısırlık
kilo almak
inceltme saç veya saç dökülmesi
cilt etiketleri veya anormal büyüme
sesin derinleşmesi
klitoral genişleme
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