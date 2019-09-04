Hormonal dengesizlikler üzerinden osteoporoz (zayıf, kırılgan kemikler), hormon bozukluğu belirtileri içerisinde en belirgin olanıdır. Hormon bozukluğu olanlar bu durumu nasıl anlar? Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?

Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?

Hormonlar, endokrin sistemdeki bezler tarafından üretilen kimyasallardır. Hormonlar kan dolaşımından dokulara ve organlara geçerek organlara ne yapmaları ve ne zaman yapmaları gerektiğini söyleyen mesajlar iletir. Hormonlar en büyük vücut süreçlerini düzenlemek için önemlidir, bu nedenle hormonal bir dengesizlik çok çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Genel belirtiler, adet düzensizliği (sık ya da seyrek kanama olabilir), adet dışı kanama, tüylenmede artış, sivilcelenme, ödem ve buna bağlı kilo değişimi olabilir. Tiroit hormonları da üreme fonksiyonlarını etkiler; bozukluğunda hipo ya da hipertiroidizm bulguları olabilir. Bunlar hipotiroidizm durumunda üşüme, halsizlik, uyku hali, depresyon, kuru cilt gibi bulgular iken, tam tersi bulgular hipertiroidizm halinde görülür. Ancak her iki durum da üreme ve adet döngülerini etkiler.

İşte hormon bozukluğunu belirleyen faktörler:

metabolizma ve iştah

kalp atışı

uyku döngüleri

üreme döngüleri ve cinsel fonksiyon

genel büyüme ve gelişme

ruh hali ve stres seviyeleri

vücut ısısı

Kadınlarda hormonal dengesizlik belirtileri, erkeklerden farklı hormonal dengesizlik bozuklukları geliştirme riski altındadır çünkü farklı endokrin organları ve döngüleri vardır:

ağır, düzensiz veya ağrılı dönemler

osteoporoz (zayıf, kırılgan kemikler)

sıcak basmalar ve gece terlemeleri

vajinal kuruluk

göğüslerde hassasiyet

hazımsızlık

kabızlık ve ishal

adet sırasında veya hemen önce akne

yüz, boyun, göğüs veya sırtta artmış saç büyümesi

kısırlık

kilo almak

inceltme saç veya saç dökülmesi

cilt etiketleri veya anormal büyüme

sesin derinleşmesi

klitoral genişleme