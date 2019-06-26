Horlamayı 1 gecede bitiriyor!

Horlamaya Karşı Beslenme Nasıl Olmalı?

Horlamaya neden olan en önemli sebeplerden birisi şişmanlıktır. Bu nedenle, yatağa gitmeden önce aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir:

Kızarmış gıdalardan uzak durulmalı

İşlenmiş gıdalar tüketilmemeli

Sindirimi zor süt ürünlerinden kaçınılmalı

Ağır unlu gıdalar yenmemeli

Alkol tüketiminden vazgeçilmeli

Çikolata yemekten kaçınılmalı

Horlamaya Ne İyi Gelir?

Horlamayı doğal yollardan azaltacak ve önleyecek ilaç meyve suyudur. Meyve suyu sıkma yöntemi sıklıkla kullanılır ve çok faydalıdır. Bu yöntem için kullanılan malzemeler organik olmalıdır. Doğal bir bağışıklık güçlendirici ve bir besin sağlayıcıdır. Dahası, tedavi basit ve kolaydır. Hava yollarını tıkayan mukusu ortadan kaldırarak horlamadan kaliteli bir gece uykusu sağlar.

Horlamaya Karşı Meyve Suyu Tarifi

Malzemeler:

2 Elma

2 Havuç

1 Limon

1 Parça zencefil

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Yatmadan birkaç saat önce bu suyu için.