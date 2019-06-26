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Horlamayı 1 gecede bitiriyor!

Horlama genellikle mukus birikiminin bir sonucudur. Mukus, solunum yollarında birikerek normal nefes almayı önler ve horlamaya neden olur. Dahası, horlama astım, alerji, sinüs enfeksiyonu veya burun tıkanıklığı gibi diğer bazı faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bunun dışında, bazı ilaçların horlamaya neden olabileceği gibi sadece kalıtsal bir durum da olabilir.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:04
Horlamayı 1 gecede bitiriyor!

Horlamaya Karşı Beslenme Nasıl Olmalı?

Horlamaya neden olan en önemli sebeplerden birisi şişmanlıktır. Bu nedenle, yatağa gitmeden önce aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir:

  • Kızarmış gıdalardan uzak durulmalı
  • İşlenmiş gıdalar tüketilmemeli
  • Sindirimi zor süt ürünlerinden kaçınılmalı
  • Ağır unlu gıdalar yenmemeli
  • Alkol tüketiminden vazgeçilmeli
  • Çikolata yemekten kaçınılmalı

Horlamaya Ne İyi Gelir?

Horlamayı doğal yollardan azaltacak ve önleyecek ilaç meyve suyudur. Meyve suyu sıkma yöntemi sıklıkla kullanılır ve çok faydalıdır. Bu yöntem için kullanılan malzemeler organik olmalıdır. Doğal bir bağışıklık güçlendirici ve bir besin sağlayıcıdır. Dahası, tedavi basit ve kolaydır. Hava yollarını tıkayan mukusu ortadan kaldırarak horlamadan kaliteli bir gece uykusu sağlar.

Horlamaya Karşı Meyve Suyu Tarifi

Malzemeler:

  • 2 Elma
  • 2 Havuç
  • 1 Limon
  • 1 Parça zencefil

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Yatmadan birkaç saat önce bu suyu için.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:04
  1. horlamaya karşı çözüm
  2. elma
  3. havuç
  4. limon
  5. Zencefil

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