Horlama tedavisi: Horlama sorunu için kesin çözüm var mı? İşte kurtulmanın yolu

Genetik yapı, kilo alımı, yaşlanma, tütün ürünleri kullanımı, hormonal değişimler, mide rahatsızlıkları ve ilaç kullanımı gibi nedenler horlamaya yol açabiliyor. Ancak bu durumu yaşayanların yüzde 15-20’si kadarının horlama probleminin burundan kaynaklı olduğu biliniyor.

İdeal kilonun üstündeki erkekler daha çok horluyor

Erişkinlerin yüzde 45’i ara sıra,yüzde 30’u ise devamlı olarak horluyor. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da ifade ediliyor. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok horluyor ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyüyor. Bu nedenle horlama sorununu yenmek için atılması gereken ilk adımların kiloluysanız kilo vermek, kullanıyorsanız tütün ve tütün ürünlerini bırakmak olduğunu unutmayın.

'Direkt ameliyata yönlendirmek doğru değil'

Burun tıkanıklığı, horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Ancak bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır. İşte bu sebeplerle horlama problemi yaşayan hastanın direkt ameliyata yönlendirilmesi doğru olmayacaktır.