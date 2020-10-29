Horlama sorununu ortadan kaldıran ilaç keşfedildi

Pek çok kişinin muzdarip olduğu horlama sorunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'li bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu obstrüktif uyku apnesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek ve horlama sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek bir ilaç keşfettiklerini duyurdu.

Söz konusu ilaç üzerinde çeşitli testler gerçekleştirildi. Test sonuçları, bu ilacın horlama sorununu yüzde 74'e kadar azaltabildiğini ortaya koydu. Tabletin halihazırda yaygın olarak kullanılan iki ilaç içerdiği ancak şu an için uyku apnesi sorunu yaşayanlara yardımcı olması adına yeniden kullanılabileceği belirtildi.

Söz konusu ilaçlardan birinin, konsantrasyonun artmasına yardımcı olmak için ve çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan 'Atomoksetin', diğerinin ise idrar tutamama sorunu olan kişiler tarafından kullanılan ve mesaneyi kontrol eden 'Oksibutinin' olduğu aktarıldı.

"Sonuçlar umut verici"

Söz konusu araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Neil Stanley, "Bu ilginç bulgular çok umut verici. Ancak etkinin devam edip etmediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Faz 2 klinik denemeleri önümüzdeki ay başlayacak" şeklinde konuştu.