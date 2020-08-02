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Yaşam

Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe Kovid-19'a yenik düştü

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe'nin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 08:17:00 -
Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe Kovid-19'a yenik düştü

rzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından, Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının bir ferdinin daha hayatını kaybettiğini belirten Gürsel, başta Tepe'nin ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Gürsel, paylaşımında, "Lütfen yükümüze omuz verin, tedbirlere uyalım, virüs bir nefes kadar yakınımızda ve çok kötü şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.

 

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