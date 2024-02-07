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Yaşam Hoparlörün içinden çıktı! 250 bin lira değerinde
Yaşam

Hoparlörün içinden çıktı! 250 bin lira değerinde

Yeniakit Publisher
2024-02-07 22:06:00 -
Hoparlörün içinden çıktı! 250 bin lira değerinde

Siirt’te yapılan aramada bir arabanın hoparlörün içine saklanmış piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu bulundu.

Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, hoparlörlere saklanmış halde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından Siirt-Eruh kara yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, araba hoparlörlerinin içine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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