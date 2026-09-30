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Gündem Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı
Gündem

Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı

Yeniakit Publisher
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Hopa'da fırtına: Dev dalgalar mendireği aştı

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, Karadeniz’de dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya ulaşan dalgalar mendireğe çarparak metrelerce yükseldi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, cadde ve sokaklar ile sahil şeridinde yer yer su birikintilerine neden oldu.

 

Rüzgarın etkisiyle direklerdeki bayraklar sert şekilde dalgalanırken, yağışa rağmen günlük yaşam devam etti. Rüzgar nedeniyle Karadeniz’in Hopa Limanı çevresinde ve kıyı kesimlerinde şiddetli dalgalar oluştu. Mendireğe çarpan dalgaların metrelerce yükseldiği görüldü. Limandaki siloların bulunduğu bölgede de kıyıya vuran dalgalar görüntülendi. Yağış nedeniyle yolların ıslandığı ilçede, araç ve yaya trafiği sürdü.

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