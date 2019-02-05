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"Hopa Laz Böreği"ne coğrafi işaret tescili

Artvin Valisi Yılmaz Doruk:- "Biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda"

05 Şubat 2019 Salı 21:20
"Hopa Laz Böreği"ne coğrafi işaret tescili

ARTVİN (AA) - Artvin'in yöresel lezzeti "Hopa Laz Böreği" coğrafi işaret olarak tescillendi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) koordinesinde, Hopa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, coğrafi işareti alan "Hopa Laz Böreği"nin tanıtımı yapılırken, coğrafi işaret ve tescile ilişkin de bilgilendirmede bulunuldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin İsviçre'si olduğunu söyledi.

Artvin'in, "yerel, geleneksel ürünler" olarak adlandırılan unsurlar bakımında çok zengin bir il olduğunu vurgulayan Doruk, "Bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız." dedi.

Doruk, kentteki doğal ve yerel değerleri turizme kazandırıp ekonomik değere dönüştürmeye ihtiyaç olduğunu aktararak, "Bunu başarırsak istihdam alanı, gelir düzeyi artacaktır. Bu değerleri turizme kazandırırsak, korunarak geleceğe taşınacaktır ama bunu planlı programlı yapmalı. Bugün buradaki toplantı bunun için çok önemli." diye konuştu.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise DOKA olarak bölgede en önemli değer olarak "turizm" dediklerini ve turizminin gelişmesi, sürdürülebilir kılınması, gelirin tabana yayılması gibi politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bölge için çok önemli bir ekonomik açılım alanı da yöresel ürünler olduğuna dikkati çeken Adıyaman, "Bu bölge, yöresel ürünler bakımından oldukça zengin bir coğrafya. Biz bunu neden değerlendirmeyelim? Neden katma değere dönüştürmeyelim? Neden bunu kırsal kalkınma şekline dönüştürmeyelim? Bu sorulara cevap aramak için bu toplantıyı düzenledik." ifadesini kullandı.

Adıyaman, coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa'da başta İtalya ve Fransa olmak üzere 80 milyar avroluk bir pazara sahip olduğuna işaret ederek, "TOBB’un yaptığı bir araştırmadan çıkan sonuca göre, ülkemizde bu pazar 10 milyar avro olarak görünüyor. Coğrafi işaretli ürünler pazarına en fazla katkı sağlayacak bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Bundan dolayı bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de 2 yıllık büyük bir uğraş sonucunda Laz böreğinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Doruk tarafından Laz böreği için coğrafi işaret tescil belgesi takdim edildi.

Toplantıya, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:20
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