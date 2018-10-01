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Hooijdonk'tan Cocu açıklaması: Fenerbahçe PSV'ye benzemez

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, ligde başarısız sonuçlara imza atan vatandaşı Phillip Cocu hakkında konuştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:42
Hooijdonk'tan Cocu açıklaması: Fenerbahçe PSV'ye benzemez

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu, topun ağzındaki isim konumuna gelmişti.

Sarı Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar artık iyiden iyiye artmaya başlayan Hollandalı teknik adamla ilgili bir yorum da vatandaşı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'tan geldi.

Hollandalı efsane, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında Cocu'nun takımdaki geleceğinden artık korktuğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Cocu, PSV Eindhoven'da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin antrenman tesisleri) değil.

Cocu, bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük."

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:42
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Pierre van Hooijdonk
  4. Fenerbahçe
  5. Phillip Cocu
  6. PSV
  7. Hollanda

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