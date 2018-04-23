Honor 7X ve 9 Lite Teknosa mağazalarında

Honor tarafından stok takviyesi yapılan akıllı telefonlar, yeniden teknosa.com.tr stoklarına girerken, Teknosa’nın yaygın mağaza ağında da yerini aldı.

FullView ekranlı ilk Honor telefon olan Honor 7X, yüksek ekran/gövde oranı sayesinde 5,9 inç büyüklüğünde benzersiz bir tam ekran deneyimi sunuyor. Çift mercekli arka kamera, 3.340 mAh’lik uzun ömürlü pil ve EMUI 8.0 kullanıcı arayüzünün sunduğu pratik kullanım deneyimi ile farklılaşan Honor 7X, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanına sahip. 3.340 mAh’lik pili ise tek şarjla 24 saatten uzun süre kullanım imkânı sağlıyor. Geniş renk seçeneklerindeki Honor ürünleri cazip fiyat avantajları ile teknosa.com.tr ve Teknosa mağazalarında satışa sunuluyor.