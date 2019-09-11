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Hong Konglu aktivist Wong Almanya'dan destek istedi

Hong Kong'da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong: - "Hala temel haklarımız ve demokrasi için mücadele ediyoruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:25
Hong Konglu aktivist Wong Almanya'dan destek istedi

BERLİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, Hong Kong'da temel haklar ve demokrasi için mücadele ettiklerini söyledi.

Wong, başkent Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlenen toplantıda, Hong Kong'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protestoları sürdüreceklerini ifade eden Wong, "Hala temel haklarımız ve demokrasi için mücadele ediyoruz." dedi.

Almanya ve Batılı ülkelerin Hong Kong'daki gösterileri görmezden gelmemesi gerektiğini belirten Wong, "Hong Kong, yeni Soğuk Savaş'ın yeni Berlin'idir." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün önce Almanya'ya gelen ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşen Wong, Hong Kong'daki protestoları destekleme çağrısında bulundu.

Özgür seçimlerin anayasal hak olduğunu vurgulayan Wong, ancak bu konuda verilen sözün Pekin tarafından yerine getirilmediğini ifade etti.

Alman hükümetinin polis şiddetini kınamasını isteyen Wong, ayrıca Almanya'dan Hong Kong polisi için yaptığı ekipman ihracatını ve Çin ile yaptığı ticari ilişkilerle ilgili görüşmeleri askıya almasını talep etti.

Wong, bu talepleri Dışişleri Bakanı Maas'a da ilettiğini aktardı.

Çin, Maas'ın Wong ile buluşmasına tepki göstermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Çin, Alman tarafının, bir Hong Kong ayrılıkçısının Almanya'ya girişine izin vermesi, Çin karşıtı etkinliklere dahil olması ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın halka açık şekilde böyle biriyle temas kurmasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:25
  1. Berlin
  2. Hong Kong
  3. Joshua Wong

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