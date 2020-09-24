  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hong Konglu aktivist Joshua Wong gözaltına alındı
Aktüel

Hong Konglu aktivist Joshua Wong gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:00:30 -
Hong Konglu aktivist Joshua Wong gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, muhalif grupların önemli bir üyesi olan Wong'un Twitter hesabından "Joshua, Merkez Karakoluna öğleden sonra 1 sularında bilgi verirken gözaltına alındı." paylaşımı yapıldı.

Wong'un gözaltına alınma sebebinin, 5 Ekim 2019'da izinsiz gösteriye katılmak ve gösteride maske takma yasağını delmek olduğu belirtildi.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı bir milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı bir gösteri organize edilmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin had safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
Fatih Altaylı ve CHP’li Atilla Sertel'in yalanı elinde patladı! Ersin Düzen'in maaşı açıklandı
Gündem

Fatih Altaylı ve CHP’li Atilla Sertel'in yalanı elinde patladı! Ersin Düzen'in maaşı açıklandı

Fatih Altaylı ve CHP'li Atilla Sertel'in hedef gösterdiği TRT'nin Stadyum programı sunucusu Ersin Düzen’in maaşı açıklandı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin israfı tepki çekti: Ayranı yok içmeye, heykel diker bahçeye!
Gündem

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin israfı tepki çekti: Ayranı yok içmeye, heykel diker bahçeye!

2018 yılında kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bütçesini öğrencilerin eğitimleri ve üniversite imkanlarının geliştirilmesi için kull..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı