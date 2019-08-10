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Hong Kong'daki protestolarda polisten göz yaşartıcı gazla müdahale

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:18
Hong Kong'daki protestolarda polisten göz yaşartıcı gazla müdahale

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Bölgede protestoları yasaklayan polis, Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Wai semtinde bir tren istasyonunda toplanan yaklaşık bin kişiye ve Tsim Sha Tsui semtinde bir karakolu çevreleyen çok sayıda protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sayıları bini geçen başka bir grup gösterici de havaalanında oturma eylemi yaptı.

Wong Tai Sin ve Tai Po semtlerinde de toplantı yasağına rağmen çok sayıda kişi gösteri düzenledi.

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullandığı kaydedilmişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:18
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