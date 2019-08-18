0553 313 94 23

Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor

Hong Kong'da on binlerce kişi bugün de suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle protesto gösterisi düzenledi- Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu yetkililerinden Bonnie Leung: - "Çin'in askeri birlikleri (Hong Kong'a) gönderildiğinde her şey sona erecek ve Hong Kong yok olacak. Bu sadece Hong Kong için değil Çin için de kötü olur" - Victoria Park'ta başlayan gösteride protestocular, Central semtine doğru ilerliyor

18 Ağustos 2019 Pazar 13:59
Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar bugün de devam ediyor.

Sivil İnsan Hakları Cephesi adlı grubun organize ettiği protesto eylemi için binlerce kişi Victoria Park alanında toplandı.

Protestocular, öğle saatlerinde başlayan yağmura rağmen, "Bağımsız Hong Kong, Tasarıyı geri çek. Demokrasi istiyoruz. İtaat etmeyeceğiz." sloganları attı. Bir grubun, 21 Temmuz’da göstericilere saldırmasına gönderme yapan protestocular, "Polis, gangster ile el ele halka zarar veriyor." pankartları taşındı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi liderleri, alanda yaptıkları konuşmalarda "Hong Kong bizim evimiz. Başka çıkış yolu yok. Savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protesto dronelarla takip edilirken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır tutuldu. Aralıksız yağan yağmurun altında devam eden gösteri sırasında fenalaşanlar hastaneye kaldırıldı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu yetkililerinden Bonnie Leung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in askeri birliklerinin kasıtlı şekilde Hong Kong etrafında bulunduğunu savunarak Hong Kong'un 1989'da Tiananmın Meydanı'nda yapılan müdahaleyi hatırlayan tek yer olduğunu belirtti. Leung "Gerçekten birliklerin (Hong Kong'a) gönderilip gönderilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak Çin'e şunu söylemeliyim, bu çok kötü bir strateji. Birlikler gönderildiğinde her şey sona erecek ve Hong Kong yok olacak. Bu sadece Hong Kong için değil Çin için de kötü olur."dedi.

Protestocular ile yerel hükümet arasında yapılacak herhangi bir uzlaşma ve diyaloğa yönelik Leung, "Başından beri diyalog şansı için bekliyoruz. Eminim ki (Hong Kong Baş Yöneticisi) Carrie Lam nihayetinde bizimle konuşmak için istekli olacak. Protestocu gruplar olarak bizim Lam için birçok teklifimiz ve önerimiz var. Özellikle 5 talebin nasıl uygulanması gerektiğini konuşacağız. Carrie Lam ne zaman hazır olursa biz onunla görüşürüz. Ancak kapıyı bize kapatan o." diye konuştu.

Bu arada, polis Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin Central semtine doğru yürüyüşe geçme talebini kamu güvenliğini sağlayamayacağını gerekçe göstererek reddetse de protestocular söz konusu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.  

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:59
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. protestolar
  4. Sivil İnsan Hakları Cephesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    1. Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    2. Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu..
    3. FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına..
    4. Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok..
    5. İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti!..
    6. (Özel) Esenler Otogarı’nda bayram..
    7. Cip kontrolden çıktı, aynı aileden 6..
    8. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    9. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    10. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    11. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    12. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    13. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    14. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    15. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    16. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    17. Kaçkar Dağları’nda festival
    18. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    19. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    20. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    21. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    22. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    23. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    24. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    25. Milas’taki orman yangını tarım..
    26. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    27. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    28. Pastırmacılara gurbetçi dopingi
    29. Yaşadığı otel odasında öldü
    30. Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım