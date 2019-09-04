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Hong Kong'da tartışmalı yasa tasarısının geri çekildiğini resmen açıklanması bekleniyor

South China Morning Post, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in, bugün bölgede üç aydır gösterilere neden olan yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklamasının beklendiğini yazdı

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
Hong Kong'da tartışmalı yasa tasarısının geri çekildiğini resmen açıklanması bekleniyor

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bugün şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklamasının beklendiği bildirildi.

South China Morning Post'un adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Carrie Lam'in gelecek saatlerde bölgede üç aydır gösterilere neden olan yasa tasarısının resmen geri çekildiğini açıklaması bekleniyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticiliğinden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
  1. Carrie Lam
  2. Çin
  3. Hong Kong

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